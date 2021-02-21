Вперше госпіталізували кисневозалежних дітей: лікарка про захворюваність на Прикарпатті
В Івано-Франківській області критична захворюваність на COVID-19. В лікарні вперше поступили важкі пацієнти-діти, які потребують кисневої терапії.
Джерело:Галка
Лікування важких випадків дороговартісне
Головна лікарка Городенківської лікарні Олександра Косовець розповіла, що вперше від початку пандемії в області реєструють важкі випадки коронавірусної хвороби серед дітей.
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За її словами, лікування ускладнених випадків дороговартісне, деякі препарати доводиться збирати з усіх аптек.
Вперше за весь період ковіду поступили важкі кисневозалежні діти, в тому числі двоє до року. Сьогодні всі 120 інфекційних ліжок зайняті, 6 реанімаційних заповнені, розгорнули ще 2 додаткових відділення,
– розповіла Оксана Косовець.
Люди не тестуються на COVID-19
Косовець вважає, що вірус дуже сильно мутував, адже є випадки, коли хворі взагалі не відчули що в них є серйозні проблеми в легенях, а прояви мінімальні.
Температура 37,1-37,2 – багато людей не звертають на неї увагу і продовжують відвідувати громадські місця без обстеження ПЛР,
– зазначила вона.
Яка ситуація з COVID-19 в Івано-франківській області
- В регіоні фіксують найбільший добовий приріст хворих на COVID-19.
- За минулу добу в регіоні зареєстрували 618 хворих з підтвердженим COVID-19.
- У лікарнях не вистачає місць для хворих. 19 лютого в область доставили мобільний госпіталь, зранку 20 лютого його почали облаштовувати.
- З 22 лютого на Прикарпатті діятиме червона зона карантину, яка передбачає заборону проведення масових заходів та роботу закладів громадського харчування. Уроки в школі для учнів 5 – 11 класів скасували, заняття відбуватимуться дистанційно.
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