Вперше госпіталізували кисневозалежних дітей: лікарка про захворюваність на Прикарпатті

В Івано-Франківській області критична захворюваність на COVID-19. В лікарні вперше поступили важкі пацієнти-діти, які потребують кисневої терапії.

Лікування важких випадків дороговартісне

Головна лікарка Городенківської лікарні Олександра Косовець розповіла, що вперше від початку пандемії в області реєструють важкі випадки коронавірусної хвороби серед дітей.

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За її словами, лікування ускладнених випадків дороговартісне, деякі препарати доводиться збирати з усіх аптек.

Вперше за весь період ковіду поступили важкі кисневозалежні діти, в тому числі двоє до року. Сьогодні всі 120 інфекційних ліжок зайняті, 6 реанімаційних заповнені, розгорнули ще 2 додаткових відділення,

– розповіла Оксана Косовець.

Люди не тестуються на COVID-19

Косовець вважає, що вірус дуже сильно мутував, адже є випадки, коли хворі взагалі не відчули що в них є серйозні проблеми в легенях, а прояви мінімальні.

Температура 37,1-37,2 – багато людей не звертають на неї увагу і продовжують відвідувати громадські місця без обстеження ПЛР,

– зазначила вона.

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