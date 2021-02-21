Вперше госпіталізували кисневозалежних дітей: лікарка про захворюваність на Прикарпатті

Джерело:Галка
В Івано-Франківській області критична захворюваність на COVID-19. В лікарні вперше поступили важкі пацієнти-діти, які потребують кисневої терапії.
Головна лікарка Городенківської лікарні Олександра Косовець розповіла, що вперше від початку пандемії в області реєструють важкі випадки коронавірусної хвороби серед дітей.
До теми На Прикарпатті розгортають мобільний госпіталь: фото, відео
За її словами, лікування ускладнених випадків дороговартісне, деякі препарати доводиться збирати з усіх аптек.
Вперше за весь період ковіду поступили важкі кисневозалежні діти, в тому числі двоє до року. Сьогодні всі 120 інфекційних ліжок зайняті, 6 реанімаційних заповнені, розгорнули ще 2 додаткових відділення,
– розповіла Оксана Косовець.
Косовець вважає, що вірус дуже сильно мутував, адже є випадки, коли хворі взагалі не відчули що в них є серйозні проблеми в легенях, а прояви мінімальні.
Температура 37,1-37,2 – багато людей не звертають на неї увагу і продовжують відвідувати громадські місця без обстеження ПЛР,
– зазначила вона.