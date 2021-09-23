Відповідне фото опублікували у місцевому телеграм-каналі. Повідомляється, що медичний заклад розміщений на вулиці Трінклера.
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Пацієнти лежать в коридорах / Фото з телеграм каналу "ХХ"
Що відомо про ситуацію з коронавірусом в Харкові
Джерело: Харків
Днем раніше Харківська міська рада звернулася з пропозицією повернути до реєстру лікарень, призначених для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, ще два медичні заклади. Заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що нині в місті повністю завантажені три медичні заклади, призначені для лікування хворих на коронавірус.
Потужності трьох лікарень ми вже повністю використали. Розширити ліжковий фонд можна тільки за рахунок тих медустанов, у яких вже є ліжка для пацієнтів з коронавірусом. Тому ми подали пропозицію до Харківської облдержадміністрації, а вони звернуться до Міністерства охорони здоров'я, щоб лікарню №18 і пологовий будинок №2 повернули до ковідного реєстру,
– заявила вона.
При цьому вона додала, що нині лікарні "мають усе необхідне для боротьби з коронавірусом". Наявні ліжка забезпечені киснем на 90%, а в деяких палатах на всі 100%.
Остання статистика доволі тривожна
Джерело: МОЗ
- Показник госпіталізацій у Харківській області нині становить 62,4%. Натомість цей показник не має становити більше 50%.
- За минулу добу, 22 вересня, у регіоні виявили 839 хворих на коронавірус. Нині це найвищий добовий приріст в Україні. На жаль, ще 14 пацієнтів померли.