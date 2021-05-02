Візки замість ліфту: в лікарні Харкова хворих на COVID-19 переносять рятувальники

В Харківській обласній клінічній лікарні хворих на COVID-19 пацієнтів на другий і третій поверхи змушені носити рятувальники або лікарі. У медзакладі досі немає ліфту.

Лікарні пообіцяли ліфт, коли вона почала приймати хворих на коронавірус. Проте чиновники відповідну проблему не розв'язали.

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3-поверхова будівля обласної клінічної лікарні у Харкові до пандемії працювала як офтальмологія. Наразі там розташовано 240 ліжок для пацієнтів, хворих на COVID-19.

Медзаклад приймає в найважчі дні по 25 хворих. Хворих лікують на всіх трьох поверхах, й на другий та третій важких доставляють на візках чи тягнуть під руки.

Як рятувальники допомагають у проблемі з ліфтом

У будівлі початку XX століття немає ліфту, замість нього вже 4 місяці чергують рятувальники. Водночас у них тижнева зміна, рятувальники працюють із 8 до 14 години.

Трохи було лячно, але прийшли. Це наш обов'язок, тому ми повинні його робити,

– розповів молодший сержант Служби цивільного захисту Максим Вербецький.

Допомогти рятувальників попросили в лікарні, машини швидкої допомоги привозять важких хворих, яким самотужки не піднятися.



Рятувальники працюють із 8 до 14 години / Фото 24 каналу

Після того, як зміна рятувальників закінчується, лікарям самостійно доводиться тягти пацієнтів вгору.

Яка позиція щодо лікарні у чиновників

Обласні чиновники спочатку обіцяли повноцінний ліфт, наразі заговорили про певну підйомну конструкцію, яка дешевша. Однак коли з'явиться хоча б вона – не зазначали.

"Лише критична ситуація з ліжками змусила свого часу департамент охорони здоров'я розглянути питання залучення старого офтальмологічного корпусу до госпітальної бази. Ми розглядаємо там варіанти встановлення не ліфту, а хоча б підйомника", – сказав радник голови Харківської облдержадміністрації Олександр Галацан.



3-поверхова будівля до пандемії працювала як офтальмологія / Фото 24 каналу

Лікарі порахували, ліфт обійдеться в приблизно 3 мільйони гривень. Його можуть розмістити між сходовими прольотами замість аптечного кіоску, проте грошей для цього наразі не знайшли.