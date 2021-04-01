"Дуже важкі": у лікарні Харкова в реанімації перебувають 4 дітей з COVID-19

У лікарні Харкова за тиждень від ускладнень внаслідок коронавірусу померли 2 неповнолітніх. Наразі у реанімації перебувають 4 дітей, вони в дуже важкому стані.

За словами медиків, діти останнім часом почали хворіти на COVID-19 частіше. Крім того, вони переносять хворобу важче.

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У реанімації лікарні Харкова – 4 дітей

За словами директора Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитра Кухаря, станом на 1 квітня у харківській дитячій інфекційній лікарні перебувають 70 маленьких пацієнтів, у яких діагностували коронавірус.

На сьогодні у відділенні інтенсивної терапії перебуває 4 дітей. Двоє – на штучній вентиляції легенів, двоє – на зволоженому кисні,

– розповів Кухар.

За його словами, діти у "дуже важкому стані".

Крім того, протягом тижня у місті від ускладнень внаслідок коронавірусу померли 2 неповнолітніх.

Перша дитяча смерть від COVID-19 на Харківщині

Раніше в одній з харківських лікарень помер 11-річний підліток з села Ватутіне.

У нього діагностували COVID-19 та герпесвірусну інфекцію. Медики підтвердили, що це перший летальний дитячий випадок від коронавірусу в області.