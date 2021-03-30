Лікарні Хмельниччини переповнені: місць для нових хворих на COVID-19 майже немає

Ситуація з COVID-19 у Хмельницькій області залишається критичною. Станом на 30 березня тамтешні лікарні заповнені на 94%.

У Хмельницькій ОДА занепокоєні темпами поширення хвороби. За минулу добу там зареєстрували ще 511 нових випадків COVID-19.

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Яка ситуація з COVID-19 на Хмельниччині

Від початку пандемії коронавірусу у Хмельницькій області виявили 63 116 хворих на COVID-19. За це час понад 50 тисяч подолали недугу, натомість ще 1 128 хворих померли.

Зараз у лікарнях регіону перебуває 1 853 хворих на коронавірус. Ще приблизно 10 тисяч людей з COVID-19 лікуються амбулаторно.

Завантаженість ліжкомісць у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 94,22% (1853 хворих, 346 підозр),

– мовиться у повідомленні.

З 29 березня у Хмельницькому посилили карантинні обмеження. Наразі там заборонено:

приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності, зокрема й розташованих у ТРЦ;

робота після 22:00 та до 7:00 ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів, крім замовлень на виніс;

робота гуртків у закладах всіх форм власності, за виключенням організації роботи гуртків в дистанційному режимі.

Водночас очне навчання відновили лише учні 1 – 4 класів. Без змін продовжать роботу дитячі садочки міста, а от середня школа переходить на дистанційну форму навчання.

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Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом ще декілька тижнів буде погіршуватися. Степанов зазначив, що МОЗ протягом двох – трьох тижнів прогнозує зростання нових випадків до 25 тисяч на добу.