Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, вакцинація проти COVID-19 входить як окрема складова до програми медичних гарантій 2022 року. Як і минулого року, пацієнти можуть вільно вакцинувати проти коронавірусу безплатно.
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Гроші за вакцинацію для лікарень
Медичні заклади отримують за кожного пацієнта:
- 35 гривень за першу дозу вакцинації;
- 84 гривні за другу дозу вакцинації;
- 60 гривень за третю дозу вакцинації.
Віктор Ляшко
“У послугу крім самого щеплення входить фіксування факту вакцинації в електронній медичній карті пацієнта для можливості генерації сертифікату у Дії, а також видача паперового сертифіката”.
Як проходить щеплення проти коронавірусу
- Спочатку медики розповідають про процедуру вакцинації та отримують згоду від пацієнта.
- Опитування пацієнта на виявлення протипоказань та схильність до алергії.
- Інформування про подальші дії та можливі несприятливі реакції на вакцинацію.
- Ін'єкція в передпліччя.
- Протягом 30 хвилин людина залишається під наглядом медиків.