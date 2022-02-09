Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, вакцинація проти COVID-19 входить як окрема складова до програми медичних гарантій 2022 року. Як і минулого року, пацієнти можуть вільно вакцинувати проти коронавірусу безплатно.

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Гроші за вакцинацію для лікарень

Медичні заклади отримують за кожного пацієнта:

35 гривень за першу дозу вакцинації;

84 гривні за другу дозу вакцинації;

60 гривень за третю дозу вакцинації.

Віктор Ляшко “У послугу крім самого щеплення входить фіксування факту вакцинації в електронній медичній карті пацієнта для можливості генерації сертифікату у Дії, а також видача паперового сертифіката”.

Як проходить щеплення проти коронавірусу