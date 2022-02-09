Лікарні отримують гроші за кожного вакцинованого пацієнта, – Ляшко

9 лютого 2022 , 11:25
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НСЗУ продовжує укладати договори з надавачами медичних послуг за напрямом вакцинація проти COVID-19 та оплачує надану пацієнтам послугу з вакцинації.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, вакцинація проти COVID-19 входить як окрема складова до програми медичних гарантій 2022 року. Як і минулого року, пацієнти можуть вільно вакцинувати проти коронавірусу безплатно.

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Гроші за вакцинацію для лікарень 

Медичні заклади отримують за кожного пацієнта:

  • 35 гривень за першу дозу вакцинації;
  • 84 гривні за другу дозу вакцинації;
  • 60 гривень за третю дозу вакцинації.
 

Віктор Ляшко 

“У послугу крім самого щеплення входить фіксування факту вакцинації в електронній медичній карті пацієнта для можливості генерації сертифікату у Дії, а також видача паперового сертифіката”.

Як проходить щеплення проти коронавірусу

  1. Спочатку медики розповідають про процедуру вакцинації та отримують згоду від пацієнта. 
  2. Опитування пацієнта на виявлення протипоказань та схильність до алергії. 
  3. Інформування про подальші дії та можливі несприятливі реакції на вакцинацію. 
  4. Ін'єкція в передпліччя.
  5. Протягом 30 хвилин людина залишається під наглядом медиків. 
Автор: Олександр Бевза