З лікарні – на суд: пластичний хірург з'явився на засіданні з операційної
У Каліфорнії пластичний хірург Скотт Грін підключився до онлайн-засідання з операційної. Лікаря судять за порушення правил дорожнього руху.
Джерело:The Guardian
Наразі справу медика розглядає Верховний суд. Через пандемію COVID-19 засідання вирішили організувати віддалено.
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Хірург долучився до засідання з операційної
Коли лікар під'єднався до конференції, інші учасники слухань побачили, що:
- він був у хірургічному халаті та масці;
- на фоні було чути гудки медичного обладнання.
Грін продовжив оперувати пацієнта
Тоді секретар запитав, чи Грін не перебуває в операційній. Чоловік підтвердив цю інформацію.
Хірург з'явився на суд з операційної / Фото з твітера Дейва Мета
Йому нагадали, що слухання транслюються в прямому ефірі, оскільки мають бути відкриті для публіки. Водночас хірург заявив, що розуміє це і продовжив оперувати пацієнта.
Суд переніс розгляд
Суддя злякався, який з'явився на засіданні, злякався за здоров'я пацієнта. Попри те, що Грін запевнив нібито все під контролем, адже у приміщенні є ще один хірург, суд вирішив перенести розгляд.
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