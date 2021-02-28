У Каліфорнії пластичний хірург Скотт Грін підключився до онлайн-засідання з операційної. Лікаря судять за порушення правил дорожнього руху.

Наразі справу медика розглядає Верховний суд. Через пандемію COVID-19 засідання вирішили організувати віддалено.

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Хірург долучився до засідання з операційної

Коли лікар під'єднався до конференції, інші учасники слухань побачили, що:

він був у хірургічному халаті та масці;

на фоні було чути гудки медичного обладнання.

Грін продовжив оперувати пацієнта

Тоді секретар запитав, чи Грін не перебуває в операційній. Чоловік підтвердив цю інформацію.



Хірург з'явився на суд з операційної / Фото з твітера Дейва Мета

Йому нагадали, що слухання транслюються в прямому ефірі, оскільки мають бути відкриті для публіки. Водночас хірург заявив, що розуміє це і продовжив оперувати пацієнта.

Judge: “Unless I’m mistaken, I’m seeing a defendant who’s in the middle of an operating room appearing to be actively engaged in providing services to a patient. Is that correct, Mr. Green?”



Defendant: “Yes, sir.”



Judge: “Or should I say, Dr. Green.”



pic.twitter.com/iKpWwKsFEg — Ajit Pai (@AjitPai) February 28, 2021

Суд переніс розгляд

Суддя злякався, який з'явився на засіданні, злякався за здоров'я пацієнта. Попри те, що Грін запевнив нібито все під контролем, адже у приміщенні є ще один хірург, суд вирішив перенести розгляд.