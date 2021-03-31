Лікарні "Укрзалізниці" нарешті почали приймати хворих на коронавірус

Джерело:Телеграм-канал Віталія Кличка
Днями в Україні нарешті розпочали приймати хворих на коронавірус у 3 лікарнях "Укрзалізниці". Однак, як заявив мер Києва Віталій Кличко, приймають пацієнтів не в тій кількості, в якій обіцяли.
Три відомчі лікарні "Укрзалізниці" 24 березня відмовились госпіталізувати пацієнтів із коронавірусом.
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Віталій Кличко пояснив, що ці лікарні — резервні і вже розпочали приймати хворих.
Днями нарешті розпочали приймати і в трьох лікарнях "Укрзалізниці". Щоправда, не в тій кількості, в якій обіцяли. Ці лікарні, нагадаю, МОЗ визначив, ще в жовтні минулого року,
– написав мер Києва.
Щодо інших відомчих медзакладів, де є і вільні ліжка, і медперсонал, там досі не приймають хворих на коронавірус. Які саме лікарні – Кличко не уточнив.