У лікарнях Чернівецької області лежать 1029 людей із коронавірусом або підозрою на нього. Крім того, 19 лютого зафіксували найбільшу кількість госпіталізацій за добу – до лікарні забрали 131 хворого.

Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак розповіла, що кількість госпіталізованих – найбільша з часів початку пандемії.

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Такої кількості госпіталізованих людей ми за рік боротьби з COVID-19 ще не мали, – наголосила Гусак.

Чи розгортатимуть додаткові ліжка

У регіоні є чіткий план додаткового розгортання ліжок. За словами чиновниці, до плану включили майже всі лікарні, тож невдовзі мають розгорнути ще близько 500 ліжок. Гусак зауважила, що це робитимуть поступово, а також за допомогою додаткових працівників.

"Крім того, наразі формують резерви медичних команд та списки до Національної служби здоров'я, аби залучити 18 нових команд медиків.

Яка ситуація в області з кисневим забезпеченням

Політикиня заявила, що в госпіталях продовжують нарощувати кисневе забезпечення хворих. Наразі 878 ліжок є вільними.

"Медична система готова до боротьби з коронавірусом", – стверджує заступниця голови ОДА.

Коронавірус на Буковині: статистика

Відповідно до даних РНБО, станом на 21 лютого у Чернівецькій області виявили 51 263 випадки коронавірусу.

Одужали 43 752 хворих, але 962 людини померли.

Зверніть увагу! З 24 лютого в Україні знову діятиме адаптивний карантин. Раніше Гусак припускала, що через складну епідемічну ситуацію в регіоні Чернівецька область потрапить до помаранчевої зони.