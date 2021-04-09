У лікарнях Харкова катастрофічно бракує доступу до кисню, – волонтерка

У коронавірусних лікарнях Харкова немає точок доступу до потокового кисню. Концентратори для хворих на COVID-19 можна знайти тільки у волонтерів.

У Харкові критична ситуація

У місті також існує проблема з госпіталізацією. Про це заявила волонтерка Наталя Попова.

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Уся госпіталізація проводиться шляхом: пощастило або у вас є певні зв'язки. Чому не підготувалися раніше? На брифінгу профільного заступника губернатора прозвучала інформація про те, що кисневі балони не доїхали до Харкова через контейнеровоз у Суецькому каналі,

– сказала Попова.

Волонтерка заявила, що в Харкові діє "квазікарантин", який не має нічого спільного з обмеженнями. Водночас лікарні забиті, а в квартирах харків'ян розміщені десятки концентраторів.

"Люди рятуються тим, що волонтери привозять їм кисень, тому що в лікарнях його немає", – пояснила жінка.

Вона розповіла, що в місті нібито є невідкрита лікарня, яка є у списку опорних. У ній буцімто є 100 концентраторів, але з якоїсь причини її не запускають.

"Ситуація катастрофічна. Медики 24/7, звичайно, творять дива, а рятувальники допомагають заносити пацієнтів на другі – треті поверхи в лікарнях, де немає ліфтів. Також вони прийшли на допомогу "кисневикам": по одному – по двоє просто ночують у лікарнях, відвантажуючи і переставляючи балони, щоб пацієнти могли дихати", – наголосила Попова.

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