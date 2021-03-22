Немає місць: у лікарнях Миколаєва хворих на COVID-19 розміщують в коридорах

У Миколаєві стрімко зросла кількість нових хворих на коронавірус. У лікарнях міста вже не залишилось вільних місць, тому пацієнтів розміщують в коридорах.

Хворі на коронавірус люди лежать у коридорах 3 міської лікарні. Однак в 1 та 5 госпіталях ситуація ще гірша.

До теми "Все дуже погано": у Миколаєві з 24 березня буде суворий карантин

Що відбувається в лікарнях

За даними державної інформаційно-аналітичної системи MEDdata, зранку 22 березня третя лікарня заповнена на 84,4%, перша – на 85,9%, п'ята – на 98,3%. Натомість обласна інфекційна лікарня взагалі заповнена на 100%.

Карантин у Миколаєві

Власне, тому у Миколаєві 24 березня до 4 квітня включно посилюють карантин. На цей період закриють заклади культури, торгові центри, ярмарки "вихідного дня". Кафе й ресторани працюватимуть лише на доставку. Масові заходи також скасують.

Коронавірус на Миколаївщині: що відомо

За добу 21 березня в Миколаєвській області діагностували 301 випадок коронавірусу. Від початку пандемії – 48 575.

В Україні за добу виявили 7 893 нових хворих. Померло 157 людей.

Наразі Миколаївщина перебуває у помаранчевій зоні карантину. Однак глава ОДА Віталій Кім заявляв, що область впевнено йде до червоної.



Коридори третьої лікарні Миколаєва / Фото "НикВести"