В УЗ запевнили, що сприяють НАБУ. Слідчим надали доступ до усіх приміщень, передбачених ухвалою суду для проведення обшуків у рамках досудового розслідування.

До речі Присвоїв 750 тисяч гривень: чиновнику Укрзалізниці повідомили про підозру

Чому проводять обшуки

Посадовців філій "Центр охорони здоров'я" Укрзалізниці підозрюють у закупівлі послуг ПЛР-тестування за завищеними цінами. Це нібито відбувалось з вересня по грудень 2020 року, У цей період закупівлі призупинив департамент категорійного управління та служби безпеки УЗ.

Матеріали щодо можливого порушення передали правоохоронцям.

Де тривають обшуки

"Українська правда" пише, що обшуки проводять в медустановах Києва та інших містах. Стверджують, що слідчі дії не впливають на лікування пацієнтів.

Співрозмовник з антикорупційних органів розповів виданню, що розслідують заволодіння 60 мільйонами гривень. Ці гроші, мовляв, Національна служба здоров'я виділила лікарням УЗ. Однак заклади не лікували хворих з COVID-19.

Зверніть увагу! У грудні 2020 року в МОЗ заявили, що в лікарні УЗ будуть госпіталізувати хворих з COVID-19. У березні колишній глава МОЗ Максим Степанов сказав, що лікарні УЗ не приймають пацієнтів з COVID-19, а фінансування на це отримали.