У лікарнях Запоріжжя закінчуються COVID-місця: хворих можуть направляти в інше місто
Нині Запоріжжя перебуває у червоній зоні карантину. Попри карантинні обмеження, середня кількість госпіталізованих не знижується.
Тим часом у Мелітополі ситуація значно краща – нині там заповнено 28% лікарняних місць. Тож місто запропонувало Запоріжжю прийняти хворих у випадку потреби.
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Від Запоріжжя до Мелітополя відносно недалеко. Всього 125,4 кілометра. Тобто орієнтовно півтори години їзди.
У нас сьогодні є вільні місця, а також необхідний кадровий та технічний потенціал, щоб у важкі часи приймати хворих з інших громад, в тому числі можемо підтримати колег з обласного центру, які опинились у надзвичайно складній ситуації,
– заявив керівник відділу охорони здоров'я міської ради Мелітополя Сергій Селевич.
Ситуація з коронавірусом у Запоріжжі
- За минулу добу, 13 квітня, у Запоріжжі виявили 525 нових хворих на коронавірус.
- Середня завантаженість міських лікарень перевищує 70%. А у двох установах зайнято понад 90% ліжкомісць.
- Нині місто перебуває у червоній зоні карантину, тож там діють відповідні обмеження. Зокрема заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів. Обмежена й робота громадського транспорту.
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