У лікарнях Запоріжжя закінчуються COVID-місця: хворих можуть направляти в інше місто

Нині Запоріжжя перебуває у червоній зоні карантину. Попри карантинні обмеження, середня кількість госпіталізованих не знижується.

Тим часом у Мелітополі ситуація значно краща – нині там заповнено 28% лікарняних місць. Тож місто запропонувало Запоріжжю прийняти хворих у випадку потреби.

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Від Запоріжжя до Мелітополя відносно недалеко. Всього 125,4 кілометра. Тобто орієнтовно півтори години їзди.

У нас сьогодні є вільні місця, а також необхідний кадровий та технічний потенціал, щоб у важкі часи приймати хворих з інших громад, в тому числі можемо підтримати колег з обласного центру, які опинились у надзвичайно складній ситуації,

– заявив керівник відділу охорони здоров'я міської ради Мелітополя Сергій Селевич.

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