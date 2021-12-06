В лікарню Англії викликали саперів через артилерійський снаряд у пацієнта в прямій кишці

Експертів з утилізації вибухових просторів викликали до лікарні в Глостері, після того, як чоловік сказав лікарям, що всередині нього застряг протитанковий снаряд часів Другої світової війни.

Про це повідомив речник поліції Глостершира. За його словами предмет вже вилучили лікарі до прибуття вибухотехніків. Вони повідомили що снаряд неактивний і тому не становить небезпеки для населення.

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Як снаряд потрапив в чоловіка

Пацієнт розповів, що протитанковий снаряд діаметром п'ять сантиметрів є частиною його військової колекції. За словами чоловіка, він послизнувся та впав анусом на боєприпас.

Хлопець сказав, що знайшов снаряд, коли прибирав речі. Він поклав його на підлогу, а потім послизнувся і впав на нього. Він відчував сильний біль і викликав швидку,

– повідомило джерело видання



Артилерійський снаряд / Фото: The Sun

Експерти повідомили, що процедури видалення предметів із прямої кишки пацієнтів коштують Національній службі охорони здоров’я (NHS) близько 340 000 фунтів стерлінгів (понад 12 мільйонів гривень) на рік.



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