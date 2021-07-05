Ліки для котів показали високу ефективність проти COVID-19

Під час доклінічних експериментів виявилось, що препарат для котів значно знижує вірусне навантаження в легенях і збільшує виживаність при важких формах COVID-19. Він може бути ефективним за рахунок придушенням ферменту, який необхідний вірусу SARS-CoV-2 для розмноження.

Вчені з Канзаського університету працювали з інгібітором протеази GC376. Початково його створювали для лікування коронавірусу у котів.

До теми Коронавірус змінює клітини крові в усіх, хто перехворів ним

Раніше він показав ефективність проти SARS-CoV-2 і нещодавно науковці представили результати успішних доклінічних досліджень препарату на моделях мишей.

Інгібітори протеаз є класом противірусних препаратів, які не дають вірусу розмножуватися, зв'язуючи й блокуючи необхідні для цього вірусні ферменти.

У новій роботі вчені модифікували GC376, щоб протестувати його проти SARS-CoV-2.

Результати дослідження:

Терапія GC376 значно збільшила виживаність гризунів з важкою формою COVID-19,

Також вона придушувала реплікацію вірусу в легенях і протистояла втраті ваги.

Коли вчені проведуть клінічні дослідження GC376 поки що незрозуміло. Але використаний метод модифікації препарату – дейтерування, який вже давно використовується для покращення терапевтичних властивостей ліків, буде вивчатися більш детально.

Результати показують, що метод дейтерування можна використовувати для інших противірусних з'єднань, щоб створити потужні інгібітори,

– заявив співавтор роботи Кен-Ок Чанг.