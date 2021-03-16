Бета-блокатори, які широко застосовуються для лікування після інфаркту, передінфарктного стану та інших серцевих патологій, мають різні побічні ефекти. Нове дослідження показало, що вони викликають проблеми зі сном.

Як діють бета-блокатори

Бета-блокатори зменшують частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск шляхом блокування рецепторів адреналіну й інших стресових гормонів в серці. Вони сприятливо діють на орган при аритмії та можуть усувати її. Застосування може бути тривалим чи короткостроковим і тільки за призначенням лікаря.

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Нове дослідження

Вчені з Німеччини провели найбільше на сьогодні дослідження, в якому оцінили весь спектр побічних ефектів приймання бета-блокаторів для психічного здоров'я. Вони проаналізували 258 досліджень, в яких брали участь понад 50 тисяч пацієнтів, що приймали ці препарати.

Майже 70% робіт були присвячені оціненню ефективності бета-блокаторів у лікуванні підвищеного артеріального тиску, в інших вивчалася взаємозв'язок їхнього приймання з депресією.

Побічна дія бета-блокаторів

Виявилося, що депресія, яка вважається найчастішою побічною реакцією на бета-блокатори, виникає під час приймання цієї групи препаратів не частіше, ніж при лікуванні плацебо. Але водночас вчені виявили сильний зв'язок між цими ліками та порушеннями сну, включаючи безсоння і нічні кошмари.

Однак при цьому найчастіше люди відмовляються від приймання бета-блокаторів не через безсоння, а через підвищену стомлюваність, яка також нерідко виникає внаслідок лікування.

Наші результати показують, що побоювання пацієнтів з приводу несприятливого впливу бета-блокаторів на психічне здоров'я та депресії, не повинні впливати на рішення про їхнє приймання,

– зазначили вчені.