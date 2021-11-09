Ліки на основі антитіл дають тривалий захист від коронавірусу

Американська компанія Regeneron Pharmaceuticals заявила, що одна доза коктейлю з антитіл знижує ризик зараження COVID-19 на 81,6% протягом 2 – 8 місяців після введення препарату.

Ефективність терапії антитілами

Як показали результати пізньої стадії випробувань, терапія антитілами REGEN-COV може забезпечити тривалий імунітет.

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У компанії відзначають, що такий захист особливо важливий для людей з ослабленим імунітетом і людей, у яких немає позитивної реакції на вакцини.

За даними Regeneron, протягом 8-місячного періоду не було зафіксовано госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 у групі REGEN-COV. Водночас в групі плацебо зареєстровано 6 таких випадків.

В компанії сказали, що дослідження продемонструвало вплив препарату навіть після того, як безпосередній ризик зараження в домашніх умовах зменшився. Regeneron має намір швидко поділитися даними дослідження з контролюючими органами.

Де застосовують "коктейль антитіл"

Препарат, який розроблений Regeneron, містить два види моноклональних антитіл до коронавіруса – це створені в лабораторії білки, які імітують здатність імунної системи боротися з патогенами, в тому числі з вірусами.

Терапія антитілами REGEN-COV наразі дозволена в Сполучених Штатах для лікування людей з легкою та середньою тяжкістю COVID-19 та для запобігання зараження у тих, хто мав контакт з інфікованими особами, а також інших осіб із високим ризиком зараження, наприклад, в будинках престарілих або в'язницях.

Нещодавнє дослідження показало, що Мами, у яких під час пологів був COVID-19, можуть допомогти стимулювати вироблення імунітету у їхньої дитини шляхом грудного вигодовування.