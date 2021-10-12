Ліки на основі гімалайського гриба ефективні проти раку: дослідження

Новий вид хімієтерапії, отриманий на основі молекули із гімалайського гриба, виявився потужним протираковим засобом і може в майбутньому стати новим варіантом лікування для хворих із запущеними пухлинами.

Дослідники з Оксфордського університету працювали у співпраці з лідерами галузі NuCana, щоб оцінити новий препарат для хімієтерапія, отриманий на основі гриба. Дослідження, проведене в клінічних дослідженнях, показало, що новий препарат має до 40 разів більшу ефективність проти ракових клітин, ніж природний аналог.

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Ліки проти раку на основі гриба

Природний аналог нуклеозиду (препарат проти раку), відомий як кордицепсин, міститься у гімалайському грибі Cordyceps sinensis. Його протягом сотень років використовується у традиційній китайській медицині для лікування раку та інших запальних захворювань.

Однак він швидко руйнується в крові, тому до пухлини потрапляє мінімальна кількість речовини. Для того, щоб покращити свою ефективність біофармацевтична компанія NuCana розробила кордицепсин використовуючи свою нову технологію, для створення хімієтерапевтичного препарату з покращеною ефективністю.

Результати дослідження

Згідно з новим дослідженням NUC-7738, ці зміни роблять протиракові властивості препарату-кандидата до 40 разів потужнішим, ніж кордицепсин. Більш того, перші результати клінічного випробування NUC-7738 на людях, схоже, поки що позитивні. У випробуванні беруть участь 28 пацієнтів з пухлинами на пізніх стадіях.

Поки що щотижневі зростаючі дози NUC-7738, які вводять цій групі, добре переносилися пацієнтами й показують обнадійливі результати.

Нещодавно дослідження підтвердило, що вправи можуть пригнічувати ріст ракових клітин і виявило механізм, який стоїть за цим феноменом.