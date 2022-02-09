Вчені багато років шукали ліки для відновлення волосся у чоловіків, але лише відносно недавно були розроблені препарати, які дійсно діють. Нині Управлінням з контролю за продуктами і ліками США схвалено три основні методи лікування — місцеве застосування міноксидилу, пероральний фінастерид і світлотерапія низького рівня.

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Побічна дія ліків проти облисіння

Примітно, що кожен з них відрізняється ефективністю і побічними ефектами. Інший препарат, дутастерид, був дозволений для лікування в деяких країнах, але не в США через серйозні побічні ефекти, однак він застосовується для лікування гіперплазії передміхурової залози.

Дослідники відзначають, що фінастерид і дутастерид ефективні для стимулювання волосяних. Нині фінастерид пов’язують з широким спектром негативних побічних ефектів, включаючи еректильну дисфункцію, зниження лібідо та депресію. Передбачається, що дутастерид має подібні негативні побічні ефекти через схожість препаратів (дутастерид дещо сильніший), але він недостатньо перевірений. А міноксидил асоціюється з хворобами серця при застосуванні у високих дозах.

Рейтинг ефективності ліків проти облисіння

Дослідники зазначили, що попри серйозні негативні побічні ефекти від лікування випадіння волосся, вони виявили, що більшість чоловіків зацікавлені в тому, наскільки добре вони працюють. Вони провели мета-аналіз доступних варіантів для визначення ефективності кожного та розмістили їх за зменшенням ефективності: