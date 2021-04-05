У перші місяці пандемії виникла гіпотеза про те, що ліки, які застосовують для лікування підвищеного тиску, можуть погіршити клінічні наслідки пацієнтів з коронавірусом. Найбільший метааналіз її спростував і підтвердив важливість медикаментозного контролю гіпертонії, особливо для груп ризику.

Як відбувалося дослідження

У систематичний огляд, які провели вчені з Великобританії, увійшли 52 дослідження, які включали дані про клінічні випадки понад 101 тисячі пацієнтів з COVID-19. Головною метою було оцінити зв'язок між прийманням інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ) або блокаторів рецепторів ангіотензину (БРА) з підвищеним ризиком госпіталізації і летальних випадків при коронавірусі.

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Обидві групи препаратів застосовуються для лікування підвищеного артеріального тиску. Команда зосередилася на вивченні даних про 26,5 тисячі пацієнтів, що приймали гіпотензивні препарати до зараження, приділяючи увагу випадкам госпіталізації, в тому числі з потребою в штучної вентиляції легенів, і летальних випадків.

Ліки проти тиску зменшують смертність від коронавірусу

Виявилося, що у таких людей ризик важких ускладнень і смерті значно нижче в порівнянні з пацієнтами, які не приймають ІАПФ і БРА. На думку вчених, ці ліки можуть надавати захисний ефект не тільки для людей з підвищеними тиском, а й для пацієнтів з іншими супутніми захворюваннями.

Разом з тим дослідження підтвердило, що хронічні стани, в першу чергу серцево-судинні, ниркові та онкологічні захворювання, суттєво підвищують ймовірність несприятливих клінічних результатів при COVID-19.

Наші результати показали, що приймання гіпотензивних препаратів можуть мати переваги для пацієнтів з COVID-19, тому їх можна продовжувати приймати без ризику гірших клінічних результатів, за винятком випадків, коли їх не рекомендує лікар,

– зробили висновок автори дослідження.