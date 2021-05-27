Препарат підходить лише для лікування легкої й середньої форми коронавірусу SARS-CoV-2. Тобто він не призначений для людей з важким перебігом хвороби або для тих, які потребують кисневої терапії.

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Сотровімабом лікуватимуть людей, які мають високий ризик прогресування COVID-19 до важкої форми й госпіталізації.

Препарат можна використовувати пацієнтам і дітям віком від 12 років, вага яких перевищує 40 кілограмів.

Сотровімаб: що це за препарат Це препарат, розроблений на основі моноклональних антитіл, які спеціально націлені на шиповий білок SARS-CoV-2 і призначені для блокування прикріплення вірусу та його проникнення в клітини людини.

Що таке моноклональні антитіла?

Це отримані в лабораторії білки, які імітують здатність імунної системи боротися зі шкідливими антигенами, такими як віруси.

Отримавши дозвіл на лікування за допомогою моноклональних антитіл, ми надаємо ще один варіант, щоб допомогти пацієнтам з високим ризиком COVID-19 не потрапляти в лікарню,

– заявила докторка медицини, директорка Центру оцінки та досліджень лікарських засобів FDA Патриція Каваццоні.

Результати досліджень Сотровімабу:

Перш ніж препарат схвалили, він пройшов подвійні сліпі плацебо-контрольовані клінічні дослідження 1, 2, та 3 фази.

У випробуваннях взяли участь 583 не госпіталізованих дорослих з легкими або помірними симптомами COVID-19, які отримали позитивний результат тесту на SARS-CoV-2.

Продовж 5 днів після появи симптомів 291 з цих пацієнтів отримував справжній препарат, а 292 отримували плацебо.

Серед людей, які отримували Сотровімаб, госпіталізували або померли 3 пацієнти (1%). Натомість серед людей, які вживали несправжній препарат, смерть або госпіталізація чекали 21 (7%) пацієнта.

Інструкція застосування препарату в США та побічні ефекти

Постачальникам медичних послуг дозволили поширювати й вводити Сотровімаб у вигляді одноразової дози 500 міліграмів внутрішньовенно.

Можливі побічні ефекти препарату включають анафілаксію, висип, діарею та реакції, пов'язані з інфузією.