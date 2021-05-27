У США схвалили ліки проти COVID-19, які захищають від ускладнень та смерті

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило екстрене використання ліків проти COVID-19 Sotrovimab (VIR-7831). Їх розробила британська компанія GSK спільно зі своїм американським партнером Vir Biotechnology.
Препарат підходить лише для лікування легкої й середньої форми коронавірусу SARS-CoV-2. Тобто він не призначений для людей з важким перебігом хвороби або для тих, які потребують кисневої терапії.
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Сотровімабом лікуватимуть людей, які мають високий ризик прогресування COVID-19 до важкої форми й госпіталізації.
Препарат можна використовувати пацієнтам і дітям віком від 12 років, вага яких перевищує 40 кілограмів.
Сотровімаб: що це за препарат
Що таке моноклональні антитіла?
Це отримані в лабораторії білки, які імітують здатність імунної системи боротися зі шкідливими антигенами, такими як віруси.
Отримавши дозвіл на лікування за допомогою моноклональних антитіл, ми надаємо ще один варіант, щоб допомогти пацієнтам з високим ризиком COVID-19 не потрапляти в лікарню,
– заявила докторка медицини, директорка Центру оцінки та досліджень лікарських засобів FDA Патриція Каваццоні.
Результати досліджень Сотровімабу:
- Перш ніж препарат схвалили, він пройшов подвійні сліпі плацебо-контрольовані клінічні дослідження 1, 2, та 3 фази.
- У випробуваннях взяли участь 583 не госпіталізованих дорослих з легкими або помірними симптомами COVID-19, які отримали позитивний результат тесту на SARS-CoV-2.
- Продовж 5 днів після появи симптомів 291 з цих пацієнтів отримував справжній препарат, а 292 отримували плацебо.
- Серед людей, які отримували Сотровімаб, госпіталізували або померли 3 пацієнти (1%). Натомість серед людей, які вживали несправжній препарат, смерть або госпіталізація чекали 21 (7%) пацієнта.
Інструкція застосування препарату в США та побічні ефекти
Постачальникам медичних послуг дозволили поширювати й вводити Сотровімаб у вигляді одноразової дози 500 міліграмів внутрішньовенно.
Можливі побічні ефекти препарату включають анафілаксію, висип, діарею та реакції, пов'язані з інфузією.