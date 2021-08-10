Ліків не існує: у Гвінеї виявили перший випадок смертельної лихоманки Марбург

На території Гвінеї зареєстрували першого пацієнта з геморагічною лихоманкою Марбург. Її ще називають "хвороба зелених мавп".

Нині ВООЗ розслідує випадок хвороби. Про це повідомив глава африканського представництва ВООЗ Матшідісо Моеті.

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Інфікованого пацієнта виявили на півдні Гвінеї. На жаль, хворий помер. Нині Всесвітня організація охорони здоров'я працює зі спільно зі службами охорони здоров’я країни.

Раніше випадки цієї інфекції фіксували в Анголі, Демократичній Республіці Конго, Кенії, Уганді й ПАР.

Геморагічна лихоманка Марбург – що це? Це гостра вірусна хвороба. Зазвичай її перебіг важкий, вона вражає печінку, шлунково-кишковий тракт і центральну нервову систему. Недуга має високий відсоток летальності – понад 80%.

Симптоми лихоманки Марбург

Джерело: Вікіпедія

гарячка,

озноб,

головний біль,

міалгія,

артралгія,

біль за грудиною,

біль у горлі,

кон'юнктивіт,

гіперемія,

стоматит,

діарея,

біль у животі,

висип,

інтоксикація,

крововилив,

носова кровотеча,

кровотеча,

гематурія,

нудота і блювання.

Симптоми лихоманки Марбург схожі на симптоми лихоманки Ебола. Але фахівці ООН вважають, що лихоманка Марбург ще смертельніша. Кровотечу, яку викликає хвороба, неможливо зупинити.

Лікування та терапії не існує

На жаль, вакцини проти геморагічної лихоманки Марбург поки що не існує. Спеціальну терапію для лікування недуги теж не розробили.