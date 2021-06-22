Негативний вплив апное

Синдром обструктивного апное уві сні – це клінічне порушення, яке характеризується частими зупинками дихання у сплячої людини, і супроводжується сильним хропінням. Під час цих зупинок надходження кисню в організм і виведення вуглекислого газу припиняються.

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Щоб відкрити дихальні шляхи, мозок викликає коротке пробудження, через що якість сну значно погіршується. Кожна зупинка дихання супроводжується різким підвищенням артеріального тиску, що призводить до хронічної гіпертонії та значно підвищує ризик інсульту й інших серцево-судинних подій.

Лікування апное

Найпоширеніший метод лікування обструктивного апное – це створення постійного позитивного тиску в дихальних шляхах під час сну (СІПАП-терапія). Для цього використовується спеціальний апарат, який всю ніч подає повітря під певним тиском в дихальні шляхи через силіконову маску.

Оскільки це створює певний дискомфорт, деякі пацієнти відмовляються від цього виду лікування. Дослідники з Університету Канзасу оцінили ризики інсульту, інфаркту та інших серцево-судинних подій у пацієнтів, які застосовують СІПАП-терапію і тими, хто живе без неї.

Апное та серцево-судинні захворювання

Вчені проаналізували дані 13,9 тисячі пацієнтів з обструктивним апное, які використовували СІПАП-терапію та 20,8 тисячі осіб з тим же діагнозом, але без СІПАП-терапії. Для порівняння в аналіз були включені дані 11,1 тисячі людей, у яких немає цієї проблеми.

Після коригування отриманих результатів з'ясувалося, що у пацієнтів з обструктивним апное, які відмовляються від підтримки дихання уві сні за допомогою СІПАП-апарату, ризик первинного інсульту, інфаркту, нестабільної стенокардії або серцевої недостатності та інших небезпечних станів на 71% вищий в порівнянні з пацієнтами, які застосовують цей метод лікування.