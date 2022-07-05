"Феофанія" відкрила двері для українців

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає 24 канал. Він зазначив, що 1 січня 2022 року лікарня "Феофанія", підпорядкована Державному управлінню справами, долучилась до пілотного проєкту й отримала можливість надавати медичні послуги усім українцям.

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Віктор Ляшко “Є Указ Президента, де йдеться про те, що лікарня "Феофанія" повинна бути доступною для всіх українців. Ми доклали максимум зусиль і сьогодні можемо прозвітувати про успішне входження закладу до програми медичних гарантій. Це означає, що будь-який пацієнт, незалежно від місця проживання та реєстрації, може лікуватися від інфаркту та інсульту у Феофанії безоплатно”.

Він пояснив, що у межах "пілоту" лікарня долучилась до Програми медичних гарантій як надавач медичної допомоги у разі гострого мозкового інсульту та гострого інфаркту міокарда. А з квітня 2022 року "Феофанію" було включено в маршрут пацієнтів з гострим мозковим інсультом та з гострим інфарктом міокарда в Київській області.

Скільком пацієнтам вже надали допомогу

За 6 місяців пілотного проєкту клінічна лікарня "Феофанія" надала медичну допомогу вдвічі більшій кількості пацієнтів з інфарктом міокарда, ніж було заплановано.

У результаті реалізації проєкту, станом на 1 липня кількість пацієнтів, яким у закладі надається меддопомога, щомісяця збільшувалась:

у квітні – 20 пацієнтів з інсультом і 2 пацієнти з інфарктом міокарда,

у травні – 46 пацієнтів з інсультом і 37 – з інфарктом міокарда,

у червні – 46 пацієнтів з інсультом і 45 – з інфарктом міокарда.

Наразі лікарня вийшла на рівень надання меддопомоги в середньому 45 – 50 пацієнтам з інсультами та 45 пацієнтам з інфарктами міокарда на місяць.