Відмова від клінічних досліджень

Про це йдеться на сайтах Pfizer, Lilly, AbbVie та представників Sanofi та MSD. А клінічні дослідження у росії –обов'язкова умова для реєстрації препаратів у країні. Тому найближчим часом нових ліків в окупантів не буде.

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У Pfizer заявили, що перенесуть всі клінічні випробування на альтернативні майданчики за межі росії. Компанія займається чотирма онкологічними препаратами, два з яких застосовують у гематології (захворювання крові).

Sanofi тимчасово зупинила набір нових пацієнтів у всі клінічні дослідження на території Росії. Компанія зараз проводить в росії випробування препаратів для терапії неконтрольованої астми важкого ступеня, метастазуючого раку шлунково-кишкового тракту, системного ідіопатичного ювенільного артриту у дітей та підлітків, аутоімунного нервово-м'язового захворювання (міастенії гравіс).

Pfizer, Lilly, Sanofi, Bayer, MSD та Novartis також заявили про припинення інвестицій

Наслідки зупинення клінічних досліджень

Експерти вважають, якщо пауза в клінічних дослідженнях затягнеться, нові ліки з'являтимуться на російському ринку з великим відставанням. Термін появи інноваційних препаратів розтягнеться до скасування санкцій.

Пацієнти-учасники клінічних досліджень втратять можливість отримати доступ до препаратів раніше їхньої появи на ринку. Це сильний удар по всі медичній системі окупантів.