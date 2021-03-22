Лікують COVID-19 медом і цибулею, а потім у реанімацію: у Дніпрі критична ситуація
У Дніпрі в реанімації однієї з лікарень перебувають понад 100 важких пацієнтів. Серед них зокрема є такі, що не вірили у коронавірус і лікувалися цибулею.
Джерело:фейсбук Сергія Риженка
Сьогодні в реанімації Мечникова 25 вкрай важких пацієнтів, двоє з них перебувають на ШВЛ і на препаратах, які підтримують всі життєві функції.
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Ситуація з COVID-19 у Дніпрі
Всього в COVID-відділенні Мечникова 110 важких пацієнтів. Як зазначає головний лікар медзакладу: це найвищий показник одночасного перебування хворих з початку епідемії.
Реанімації Мечникова вже не витримують навантаження. Хворі продовжують надходити, і стало більше пацієнтів у важкому стані. Через спалах зараження реаніматологи працюють на межі можливостей.
Хворі не вірять у COVID
Як розповів Риженко, нещодавно вдалося виписати пацієнта, який був у термінальному стані (на ШВЛ і препаратах, що повністю запезбечують життєві функції). Лікар у цьому контексті нагадав: медом, цибулею і перцем вилікувати коронавірус неможливо.
Вчора ще людина не вірила в COVID-19, а сьогодні вже не може ступити крок самостійно,
– розповів Риженко.
Йому 54 роки, він надійшов із ураженням легень понад 80%. Прогресувала серцева, а за нею і ниркова недостатність. Втім вже за 7 діб його зняли з ШВЛ, а ще за два тижні – перевели на амбулаторне лікування. Усе завдяки роботі лікарів і сучасній апаратурі.
Постковідний синдром
Завідувач лікарні імені Мечникова нагадав про постковідний синдром, якого теж варто боятися. Навіть після легкої форми КОВІДа можуть бути важкі наслідки – страхи, тривожність, почуття втоми, яке не проходить, біль у грудях, суглобах, лихоманка, задишка, депресія.
Коронавірусні проблеми не завжди закінчуються, щойно ПЛР-тест показав негативний результат. Лабораторія Мечникова підтверджує: як мінімум у 20% людей, що перехворіли, не виробляються антитіла,
– зазначив Риженко.
Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу
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