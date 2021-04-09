У Дніпрі – критична ситуація з COVID-19. Там у місцеві лікарні госпіталізують багато важких пацієнтів, через що медзаклади вже переповнені.

Про це розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко. Він наголосив, що у місті бракує медичної сили.

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Лікувати коронавірус навчають лікарів усіх спеціалізацій. Зокрема, хірургів і травматологів. Риженко наголосив, що лікарня перевантажена в 3 рази. Там кожен день госпіталізують 20 – 25 хворих пацієнтів з важким перебігом хвороби.

Реанімація перевантажена,

– наголосив лікар.

Медики втомилися, – Риженко

За словами лікаря, реаніматологам лікарні Мечникова доводиться дуже важко працювати. Часто їм доводиться працюють цілодобово.

Медики втомилися, тому доводиться навчати боротьби з коронавірусом лікарів різних спеціалізацій", – наголосив він.

Як зазначив Риженко, у лікарні лікують коронавірус не лише терапевти, інфекціоністи та кардіологи. Тепер лікувати недугу пішли хірурги і травматологи.

Вони пройшли курс навчання,

– запевнив Риженко.

Риженко: Лікарня забезпечена необхідним

Водночас лікар наголосив, що у медзакладі є все, що потрібно медикам для боротьби: терапевтичні місця, кисень, апаратура та ліки. Додав, що також у лікарні є хороша потужна киснева станція.

"2 тони кисню ми використовуємо щодня і робимо все можливе, щоб лікувати наших хворих на COVID-пневмонію", – запевнив Риженко.

До теми. У Дніпрі трапилась трагедія – там від COVID-19 померла 28-річна породілля. Це трапилось на початку квітня, останні декілька тижнів вона перебувала на апараті ШВЛ.