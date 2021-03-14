Ліквідувати дефіцит: створили новий альянс розподілу вакцин у світі
Німецька компанія BioNTech створила альянс фармацевтичних компаній для ліквідації нестачі вакцин проти коронавірусу в Європі. До альянсу увійшли 13 фармацевтичних організацій.
Джерело:The Wall Street Journal
Хто входить в альянс
Серед фармкомпаній, які ввійшли до програми – Novartis AG, Merck KGaA і Sanofi SA. Вони поставили перед собою спільне завдання — виробити 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.
Раніше Члени 5 країн закликали переглянути розподіл вакцин всередині Євросоюзу
За словами представника BioNTech, переговори щодо нового виробничого альянсу координували з Pfizer.
Таким чином, у рамках нового альянсу BioNTech хоче розширити власне виробництво. У квітні в Німеччині повинен запрацювати новий завод потужністю виробництва в 750 мільйонів доз вакцини на рік.
Складнощі розподілу вакцин
Нові експортні обмеження, які діють в ЄС, Великій Британії і США, можуть порушити ланцюжки постачання дефіцитних інгредієнтів для вакцин.
Про нестачу вакцин в Європі і проблеми з їх поставками влади окремих країн і ЄС почали говорити ще в січні.
Головне про вакцинацію проти COVID-19
- За даними The New York Times у світі щеплення проти коронавірусу отримали понад 345 мільйонів людей.
- Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що на сьогодні у світі не зареєстровано жодної смерті від вакцини проти коронавірусу.
- Фармацевтична компанія AstraZeneca заперечила звинувачення, що застосування їхньої вакцини сприяє утворенню тромбів. Такого ж висновку дійшли Міністерства охорони здоров'я Канади, Німеччини та EMA. Продовжувати вакцинацію препаратом AstraZeneca закликали й у ВООЗ наголосивши на безпечності й дієвості вакцини.
- ВООЗ та ЄС схвалили застосування вакцини проти коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson, яка потребує разового введення. Вакцину внесли до екстреного списку медпрепаратів.
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