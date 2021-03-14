Ліквідувати дефіцит: створили новий альянс розподілу вакцин у світі

Німецька компанія BioNTech створила альянс фармацевтичних компаній для ліквідації нестачі вакцин проти коронавірусу в Європі. До альянсу увійшли 13 фармацевтичних організацій.

Хто входить в альянс

Серед фармкомпаній, які ввійшли до програми – Novartis AG, Merck KGaA і Sanofi SA. Вони поставили перед собою спільне завдання — виробити 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.

Раніше Члени 5 країн закликали переглянути розподіл вакцин всередині Євросоюзу

За словами представника BioNTech, переговори щодо нового виробничого альянсу координували з Pfizer.

Таким чином, у рамках нового альянсу BioNTech хоче розширити власне виробництво. У квітні в Німеччині повинен запрацювати новий завод потужністю виробництва в 750 мільйонів доз вакцини на рік.

Складнощі розподілу вакцин

Нові експортні обмеження, які діють в ЄС, Великій Британії і США, можуть порушити ланцюжки постачання дефіцитних інгредієнтів для вакцин.

Про нестачу вакцин в Європі і проблеми з їх поставками влади окремих країн і ЄС почали говорити ще в січні.

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