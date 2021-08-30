Що потрібно знати про ліпосакцію: пластичний хірург спростував найпоширеніші міфи

Ліпосакція – це хірургічна процедура, при якій видаляють надлишки жирової тканини за допомогою вакууму. Вона є популярною серед багатьох людей, але правдивої інформації про неї мало.

Чи можна завдяки ліпосакції позбутися целюліту та ожиріння? Чи дійсно ця косметологічна процедура дуже проста і не має протипоказань? Де правда, а де вигадка Здоров'ю 24 допоміг розібратись український пластичний хірург Олександр Бебих.

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Міф 1. Ліпосакція – найпростіша косметологічна операція

Починаючи з 2015 року, ліпосакція є однією з п’яти найпопулярніших косметологічних операцій в Україні. А кількість охочих з її допомогою зробити свою фігуру стрункою, збільшується на 5% щороку.

Олександр Бебих “Саме шалена популярність цієї процедури й створила міф про те, що ліпосакція – це щось дуже просте. Ну, як в супермаркет за продуктами сходити. Насправді ж виконати цю операцію може лише досвідчений хірург за допомогою сучасного обладнання”.

Як відбувається ліпосакція

Процедура триває від 40 хвилин до 2 годин, і її виконують під загальним наркозом або місцевою анестезією. Наприклад, для вакуумного видалення жиру (один з найефективніших видів ліпосакції) хірург робить невеличкі проколи в проблемній зоні де накопичився жир. Потім вводить крізь отвори канюлі (спеціальна трубка, яка прикріплена до вакуумного апарату), за допомогою яких розріджує жир і під дією вакууму виводить його назовні.

"Погодьтесь, зовсім не схоже на прогулянку до магазину. Утім, варто сказати, що сучасна ліпосакція дійсно не така агресивна та болюча, як була раніше. Тому боятися її не слід: вона вважається безпечною процедурою", – розповів лікар.

Міф 2. Ліпосакція лікує від ожиріння та целюліту

Ліпосакція лише видаляє зайвий жир, а не лікує від ожиріння. Щоб позбутися причин, які викликають ожиріння, пацієнту потрібно звернутися до ендокринолога. Як це не дивно звучить, але людям з ожирінням хірурги взагалі відмовляють у проведенні операції, оскільки ліпосакція не є методом екстремального схуднення. Ще один міф – за допомогою ліпосакції можна викачати весь зайвий жир!

Основна мета процедури – усунення жиру в так званих "жирових пастках". Мова йде про проблемні зони які псують фігуру, з яких жир зникає дуже повільно, навіть якщо ви сидите на дієті або активно займаєтеся спортом. У жінок це стегна, сідниці, нижня частина живота. У чоловіків – це «пивний живі. Ліпосакцію також помилково вважають панацеєю від целюліту. Вона може покращити контури фігури завдяки видаленню жиру, це правда. Але проблему целюліту не вирішить.

Міф 3. Підтяжка шкіри після ліпосакції – обов’язкова процедура

Не дивлячись на те, що під час консультації хірург завжди оцінює еластичність шкіри пацієнта, після операції вона може поводити себе непередбачувано. Досить часто шкіра втрачає пружність. Це пояснюється тим, що кількість жиру під шкірою зменшилась, а її об’єм залишився таким як і був.

Олександр Бебих “Щоб звести ризик до мінімуму, можна застосувати метод ультразвукової ліпосакції, яка має ефект підтяжки. А під час реабілітації носити спеціальну компресійну білизну: вона буде формувати силует та одночасно підтягувати шкіру. Одразу після операції носіння такої білизни є обов’язковим”.

Міф 4. Зробивши ліпосакцію можна забути про спорт та дієти

Видалення зайвого жиру чудово формує нові контури тіла, але якщо ви забудете про спорт та здорове харчування – жирова тканина швидко відновиться.

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Ліпосакція – не чарівна паличка, яка раз і назавжди позбавить вас від зайвого жиру. Так, ви трохи схуднете, але чи вдасться вам втриматись у гарній формі? Маю конкретну відповідь: якщо не переглянете режим харчування, знову опинитесь у тій же точці, що і до операції.

Ожиріння спричиняє гормональні розлади, тому ліпосакція без активного способу життя та правильного харчування – малоефективна.

Міф 5. Ліпосакція не має протипоказань

Як і будь-яка хірургічна операція, ліпосакція має свої протипоказання. Цю процедуру не можна робити тим, у кого є онкологічні захворювання або тяжкі хронічні хвороби стадії загострення. Протипоказана ліпосакція людям з ожирінням, яке пов’язане з порушенням роботи ендокринної системи.

У зоні ризику перебувають пацієнти з порушенням процесу згортання крові, а також люди, які страждають психологічними розладами. Вагітним жінкам, та тим, які годують дітей грудним молоком, ця процедура теж не рекомендується.