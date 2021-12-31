Тоді як майже третина українок взагалі не ходять до гінекологів. Ще третина – звертається до свого профільного фахівця лише через вагітність або біль. Це лікарі обговорили за круглим столом із журналістами.

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Так, тільки 1 одна жінка з 10 постійно дбає про своє здоров'я не лише, коли "притисне", а з метою профілактики, стандартних оглядів та обстежень.

Які наслідки

Як результат – щороку зростає кількість захворювань, пов'язаних з гінекологією. Зокрема, все частіше фіксують онкозахворювання серед молодих жінок.

Ми постійно відзначаємо зростання захворювань, зокрема онкологічних, і констатуємо факт: пізнє звернення багаторазово знижує шанс на повне одужання. А все, що потрібно жінці, щоб бути здоровою – дбати про себе і регулярно, щороку, приходити до гінеколога,

– заявив дерматоонколог Андрій Лисецький.

"Про що мовчать жінки?"

Круглий стіл проходив під назвою "Про що мовчать жінки?". Лікарі переконались на власному досвіді, що українки у питаннях гінекології, як і раніше, живуть стереотипами. Навіть найосвіченіші та найуспішніші часто ставлять на останнє місце турботу про своє тіло та організм.

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Гінекологиня Інна Ейсмонт розповіла, що найбільша проблема українських жінок – це незнання норми. За її словами, зовсім не є нормою такі випадки:

болючі та рясні менструації;

відсутність оргазму;

збільшення живота у худих жінок;

рясні виділення;

підвищена тривожність;

менструації після 60 років та багато іншого.

"Багато, навіть дуже освічених жінок, вважають, що не варто йти до гінеколога, якщо нічого не болить і не турбує. Але в цьому і полягає підступність гінекологічних захворювань: у більшості випадків вони ніяк не проявляють себе, навіть коли ситуація стає критичною", – наголосила вона.

Увага! Щоб уникнути небезпечних станів, кожна жінка повинна регулярно проходити обстеження у гінеколога.