Лише 1 жінка з 10 регулярно відвідує гінеколога: неочікувані дані лікарів
Джерело:UkraNews
В Україні склалася критична ситуація із жіночим здоров'ям. Експерти підрахували, що тільки 10% українських жінок регулярно відвідують профільного лікаря – гінеколога.
Тоді як майже третина українок взагалі не ходять до гінекологів. Ще третина – звертається до свого профільного фахівця лише через вагітність або біль. Це лікарі обговорили за круглим столом із журналістами.
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Так, тільки 1 одна жінка з 10 постійно дбає про своє здоров'я не лише, коли "притисне", а з метою профілактики, стандартних оглядів та обстежень.
Які наслідки
Як результат – щороку зростає кількість захворювань, пов'язаних з гінекологією. Зокрема, все частіше фіксують онкозахворювання серед молодих жінок.
Ми постійно відзначаємо зростання захворювань, зокрема онкологічних, і констатуємо факт: пізнє звернення багаторазово знижує шанс на повне одужання. А все, що потрібно жінці, щоб бути здоровою – дбати про себе і регулярно, щороку, приходити до гінеколога,
– заявив дерматоонколог Андрій Лисецький.
"Про що мовчать жінки?"
Круглий стіл проходив під назвою "Про що мовчать жінки?". Лікарі переконались на власному досвіді, що українки у питаннях гінекології, як і раніше, живуть стереотипами. Навіть найосвіченіші та найуспішніші часто ставлять на останнє місце турботу про своє тіло та організм.
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Гінекологиня Інна Ейсмонт розповіла, що найбільша проблема українських жінок – це незнання норми. За її словами, зовсім не є нормою такі випадки:
- болючі та рясні менструації;
- відсутність оргазму;
- збільшення живота у худих жінок;
- рясні виділення;
- підвищена тривожність;
- менструації після 60 років та багато іншого.
"Багато, навіть дуже освічених жінок, вважають, що не варто йти до гінеколога, якщо нічого не болить і не турбує. Але в цьому і полягає підступність гінекологічних захворювань: у більшості випадків вони ніяк не проявляють себе, навіть коли ситуація стає критичною", – наголосила вона.Увага! Щоб уникнути небезпечних станів, кожна жінка повинна регулярно проходити обстеження у гінеколога.