Лише 3 секунди вправ на добу збільшують м'язи: результати "лінивого" експерименту

Ніколи не вистачає часу чи сили займатися? Мабуть, ще ніхто не пропонував займатися спортом по 3 секунди на день, однак вчені представили результати "лінивого" експерименту з надшвидких силових навантажень.

Дивно, але всього 3 секунди максимальної напруги м'язів призводили до значних показників у добровольців. Австралійські та японські вчені показали, що такий підхід справді ефективний для зміцнення м'язової сили та приносить користь здоров'ю.

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Незвичайний експеримент

У дослідження взяли участь 39 молодих добровольців, які виконували різні типи м'язових скорочень із максимальним зусиллям по 3 секунди на день – 5 разів на тиждень протягом місяця.

Одна група виконувала статичну напругу з гантелями;

інша скорочувала м'язи біцепса;

а третя їх подовжувала, розгинаючи руку.

Через місяць вчені порівняли м'язову силу рук учасників: покращення показників були в середньому вищими на 10% у порівнянні з попередніми результатами.

Найбільший ефект був відзначений у групі, що розгинала м'язи під час експрестренувань.

Результати дослідження показують, що навіть дуже короткі фізичні навантаження – лише 60 секунд за 4 тижні – можуть збільшити м'язову силу. Якісні інтенсивні експреснавантаження є корисними для тіла і кожне скорочення м'язів має значення,

– прокоментував співавтор роботи Кен Носака.

Це допоможе літнім людям

Насамперед вчені так детально вивчають ці процеси з метою профілактики м'язової деградації з віком. Літнім людям важко виконувати тривалі силові вправи, проте тепер профілактичний підхід може змінитися.

У подальших дослідженнях вчені планують оцінити аналогічні підходи до навантажень всіх груп м'язів, після чого зможуть дати остаточні рекомендації для зміцнення здоров'я у будь-якому віці. Ймовірно, комплексне тренування не триватиме понад хвилину на день.