Про це розповіла головна фахівчиня з вірусних гепатитів та опіоїдної залежності Центру громадського здоров'я Олена Бідованець. Вона також зазначила, що поширеність вірусних гепатитів в Україні становить 5%.
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Чим небезпечний гепатит С
Вона наголосила, що гепатити передаються через кров та інші рідини організму. Виходить, що кожен з нас так чи інакше контактує з хворими. Зокрема, це трапляється під час відвідин манікюрних та тату салонів або ж, наприклад, через стоматологічні або оперативні втручання.
Гепатит C – це виліковна у 95% хвороба. Вірусний гепатит B вимагає довічного лікування, але його можна попередити завдяки вакцинації,
– наголосила Бідованець.
Ба більше, дітей вакцинують безплатно. Дорослим доведеться заплатити. Але потрібна вакцина є навіть в аптеках.
Як перевіритися на гепатит
- У сімейного лікаря можна перевіритися на гепатити B і С. Роблять це за допомогою швидких тестів можна.
- Також можна це зробити у приватній лабораторії. Зараз триває місячник тестування на вірусні гепатити. Впродовж цього часу тести будуть дешевшими, зокрема у приватних лабораторіях.
Що відомо про гепатит С?
Гепатит C – інфекційне захворювання, яке спричинює вірус гепатиту C і уражає як печінку, так і інші внутрішні органи та тканини (зокрема, кістковий мозок, щитоподібну залозу тощо).
Гепатит С поділяють на такі види: інфекційний гепатит, токсичний гепатит, променевий гепатит та аутоімунний гепатит.
Симптоми
Основна небезпека цього вірусу в тому, що гепатит С довгий час проходить безсимптомно або майже безсимптомно – інкубаційний період може складати від 20 до 140 днів, але переважно це близько 50 днів.
- болі у суглобах;
- жовтяниця;
- біль у правому підребер'ї;
- різке схуднення, відсутність апетиту, нудота;
- запори або проноси;
- загальна слабкість і сильна стомлюваність;
- асцит (збільшення в обсязі живота);
- свербіж та поява на шкірі судинних зірочок.