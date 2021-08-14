Лише 6% хворих на гепатит знають про свій діагноз, – експертка ЦГЗ

Понад 2 мільйона українців інфіковані гепатитом C. Втім, про свій діагноз знають лише трохи більше ніж 6% з них.

Про це розповіла головна фахівчиня з вірусних гепатитів та опіоїдної залежності Центру громадського здоров'я Олена Бідованець. Вона також зазначила, що поширеність вірусних гепатитів в Україні становить 5%.

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Чим небезпечний гепатит С

Вона наголосила, що гепатити передаються через кров та інші рідини організму. Виходить, що кожен з нас так чи інакше контактує з хворими. Зокрема, це трапляється під час відвідин манікюрних та тату салонів або ж, наприклад, через стоматологічні або оперативні втручання.

Гепатит C – це виліковна у 95% хвороба. Вірусний гепатит B вимагає довічного лікування, але його можна попередити завдяки вакцинації,

– наголосила Бідованець.

Ба більше, дітей вакцинують безплатно. Дорослим доведеться заплатити. Але потрібна вакцина є навіть в аптеках.

Як перевіритися на гепатит

У сімейного лікаря можна перевіритися на гепатити B і С. Роблять це за допомогою швидких тестів можна.

можна перевіритися на гепатити B і С. Роблять це за допомогою швидких тестів можна. Також можна це зробити у приватній лабораторії. Зараз триває місячник тестування на вірусні гепатити. Впродовж цього часу тести будуть дешевшими, зокрема у приватних лабораторіях.

Що відомо про гепатит С?

Гепатит C – інфекційне захворювання, яке спричинює вірус гепатиту C і уражає як печінку, так і інші внутрішні органи та тканини (зокрема, кістковий мозок, щитоподібну залозу тощо).



Гепатит С поділяють на такі види: інфекційний гепатит, токсичний гепатит, променевий гепатит та аутоімунний гепатит.

Симптоми

Кожна людина, старша за 18 років хоча б раз у житті має пройти тестування на маркер вірусних гепатитів. Люди з групи ризику мають перевірятися частіше: ті, хто вживають наркотики через ін'єкції, пацієнти гемодіалізу, медпрацівники та інші.

Основна небезпека цього вірусу в тому, що гепатит С довгий час проходить безсимптомно або майже безсимптомно – інкубаційний період може складати від 20 до 140 днів, але переважно це близько 50 днів.