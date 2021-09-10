Так, якщо карантин посилять, то можуть закритися майже 600 шкіл, дитсадків та вишів. Про це у відповіді повідомив Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА.

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За їхніми даними департаменту, на сьогодні 80% вакцинованого штату мають 103 дитсадки, 86 шкіл та 4 заклади вищої освіти.

Разом з тим, позначки у 80% щепленого персоналу не досягли ще 592 заклади освіти, зокрема:

275 дитсадків;

294 школи;

23 заклади вищої освіти.

Які ще області під загрозою

Схожа ситуація з вакцинацією в закладах освіти спостерігається і в Чернігівській області. До "жовтої" зони адаптивного карантину у Чернігівській області не готові 75% шкіл. Там понад 80% персоналу вакциновано в 70 дитсадках, 112 школах і одному закладі передвищої освіти.

А у Волинській області у разі посилення карантину зможе працювати тільки 21 школа.

Також нещодавно повідомляли, що у Рівненській області ситуація із вакцинацією працівників шкіл відверто "незадовільна". Станом на 7 вересня жодна школа у місті Рівному не вакцинувала понад 80% персоналу. Загалом в області повністю вакцинувалися – тобто отримали два щеплення – понад 80% педагогів лише в 46 освітніх закладах із 1 230 наявних.

Увага! У МОЗ наголошують, що школи в жовтій та помаранчевій зонах зможуть працювати очно при посиленому карантині. Але лише за умови, якщо там буде вакциновано 80% персоналу. Проте реальність зовсім інша – наразі повний курс щеплення пройшли лише 30% освітян.