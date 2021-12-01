Лише в одному регіоні України погіршується ситуація з COVID-19, – Ляшко

В Україні залишився один регіон, де погіршується ситуація з коронавірусом. Там кількість випадків захворювання не змінилась з минулого тижня.

Мовиться про Закарпатську область. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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За словами міністра, загалом по Україні кількості нових випадків зменшилась в середньому на 20%. Однак за останні 7 днів кількість госпіталізованих на Закарпатті зросла на 9%.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Темпи зростання з кожним днем прискорюються. При тому що середній відсоток спаду (нових госпіталізованих – 24 канал) по країні становить -13%".

При цьому він додав, що Закарпатська область є єдиним регіоном України, де госпіталізації більше ніж виписок з медичних установ – такий розрив становить + 15% і останнім часом тільки зростає.

Зайнятість ліжок з киснем в Закарпатській області становить 62%. Це на третину більше середньої завантаженості ліжок по країні.

"При тому, що в середньому по країні кількість госпіталізованих на -19% менше кількості виписаних. Як наслідок, завантаженість лікарняних ліжок в регіоні зростає, в той час, як в Україні відбувається розвантаження медичної системи", – підкреслив глава відомства.

Ляшко також наголосив, що рівень охоплення вакцинацією в Закарпатській області залишаються на незадовільно низькому рівні.

Червона зона в Україні

Ляшко також наголошував, що в Україні за попередній тиждень. Про це свідчить кількість виявлених випадків. Також зменшився показник середньодобової смертності – на 14%.

У червоній зоні карантину перебуває 18 регіонів України та місто Київ. У жовтій – 4, а у помаранчевій – тільки 2. Зокрема, до "червоних" областей належать:

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.,

Волинська

Черкаська,

Вінницька,

а також місто Київ.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Текст публікації Віктора Ляшка:

Провів селектор із керівництвом Закарпатської області з поточної епідемічної ситуації щодо COVID-19 в регіоні. Закарпатська область є єдиним із регіонів України, де погіршується епідситуація. В області продовжується фіксувати стільки ж випадків коронавірусної хвороби, як і минулого тижня. При тому, що середній по країні відсоток спаду кількості нових випадків захворювання складає -20%.

За останні 7 днів кількість госпіталізованих в області зросла на +9%, темпи зростання з кожним днем пришвидшуються. При тому, що середній відсоток спаду по країні складає -13%. Закарпатська область є єдиним регіоном України, де госпіталізації переважають над виписками. Такий розрив складає +15%, і останнім часом тільки зростає. При тому, що в середньому по країні кількість госпіталізованих є на -19% меншою за кількість виписаних.

Як наслідок, завантаженість лікарняних ліжок у регіоні зростає, в той час, як в Україні відбувається розвантаження медичної системи. Зайнятість ліжок з киснем у Закарпатській області складає 62%. Це на третину більше за середню завантаженість ліжок по країні. На жаль, попри всі ці невтішні цифри, рівні охоплення щепленнями проти COVID-19 також залишається на незадовільно низькому рівні.