Лише за е-рецептом: як отримати препарати за програмою "Доступні ліки"

Ліки за урядовою програмою "Доступні ліки" можна отримати тільки за електронним рецептом. Його має виписати сімейний лікар, терапевт чи педіатр через електронну систему охорони здоров'я.

Таке правило дійсне ще з 1 квітня 2019 року. Про це на брифінгу сказала заступниця голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Тетяна Бойко.

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Вона нагадала, за яких умов можна отримати медикаменти. Покрокова інструкція складається з декількох етапів.

Пацієнт має обрати лікаря, який надає первинну медичну допомогу та укласти з ним декларацію. Також він має мати встановлений діагноз відповідного хронічного захворювання. Лікар, з яким пацієнт уклав декларацію, має право виписати електронний рецепт на "Доступні ліки" в кількості, передбаченій для 3-місячного курсу лікування, враховуючи норми відпуску препарату.

Які хворі можуть розраховувати на безплатні ліки

Це хворі із хронічними захворюваннями. Зокрема, із діабетом другого типу, бронхіальною астмою, серцево-судинними захворюваннями.

Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.

А з 1 жовтня (2021 року – 24 канал) до цієї програми додасться цукровий діабет та нецукровий діабет, розлади психіки та поведінки, епілепсія. А також якщо пацієнт лікується амбулаторно, а не в стаціонарі,

– сказала Бойко.

Що відомо про програму "Доступні ліки"

Електронну карту аптек-учасників урядової програми "Доступні ліки" можна переглянути за посиланням – https://bit.ly/2CRGorZ. Скористатись програмою можуть також мешканці тимчасово окупованих територій: https://bit.ly/2z2GeMj

Джерело: МОЗ

У квітні 2017 року стартувала урядова програма "Доступні ліки". Вона дозволяє громадянам отримувати низку препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою. У програмі беруть участь лише монопрепарати (які містять лише одну діючу речовину). Вартість ліків повністю або частково оплачує держава.

Як отримати: