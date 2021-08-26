Лише за е-рецептом: як отримати препарати за програмою "Доступні ліки"
Джерело:24 канал
Ліки за урядовою програмою "Доступні ліки" можна отримати тільки за електронним рецептом. Його має виписати сімейний лікар, терапевт чи педіатр через електронну систему охорони здоров'я.
Таке правило дійсне ще з 1 квітня 2019 року. Про це на брифінгу сказала заступниця голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Тетяна Бойко.
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Вона нагадала, за яких умов можна отримати медикаменти. Покрокова інструкція складається з декількох етапів.
- Пацієнт має обрати лікаря, який надає первинну медичну допомогу та укласти з ним декларацію.
- Також він має мати встановлений діагноз відповідного хронічного захворювання.
- Лікар, з яким пацієнт уклав декларацію, має право виписати електронний рецепт на "Доступні ліки" в кількості, передбаченій для 3-місячного курсу лікування, враховуючи норми відпуску препарату.
Які хворі можуть розраховувати на безплатні ліки
Це хворі із хронічними захворюваннями. Зокрема, із діабетом другого типу, бронхіальною астмою, серцево-судинними захворюваннями.
Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.
А з 1 жовтня (2021 року – 24 канал) до цієї програми додасться цукровий діабет та нецукровий діабет, розлади психіки та поведінки, епілепсія. А також якщо пацієнт лікується амбулаторно, а не в стаціонарі,
– сказала Бойко.
Скористатись програмою можуть також мешканці тимчасово окупованих територій: https://bit.ly/2z2GeMj.
Що відомо про програму "Доступні ліки"
Джерело: МОЗ
У квітні 2017 року стартувала урядова програма "Доступні ліки". Вона дозволяє громадянам отримувати низку препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою. У програмі беруть участь лише монопрепарати (які містять лише одну діючу речовину). Вартість ліків повністю або частково оплачує держава.
Як отримати:
- Зверніться до лікаря та отримайте рецепт.
- Завітайте до аптеки з позначкою "Доступні ліки".
- Отримайте ліки безплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом.