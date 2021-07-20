Лісові пожежі впливають на ризик зараження коронавірусом

Вчені оцінили внесок лісових пожеж в поширення COVID-19 в американському місті Рено. Дослідження, яке опубліковано в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, показало, що забруднення повітря дрібними частинками сприяє зростанню кількості інфікованих.

Шкода лісових пожеж

Лісові пожежі – джерело забруднення повітря прилеглих міст частинками з діаметром до 2,5 мікрометрів (PM2.5). Раніше вчені вже вказували, що це природне лихо може збільшувати ризики, які пов'язані з COVID-19. Однак до теперішнього часу ця теза не була підтверджена.

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Частинки PM2.5 і PM10 – одні з найважливіших причин шкідливої ​​дії брудного повітря на здоров'я. Їхня висока концентрація в повітрі може збільшувати сприйнятливість людей до вірусів: наприклад, внаслідок посилення запалення в дихальних шляхах. Також ці частинки можуть полегшувати поширення бактерій і вірусів в аерозолі, в тому числі SARS-CoV-2.

Лісові пожежі впливають на поширення коронавірусу

Щоб перевірити, як впливають лісові пожежі на ризик зараження коронавірусом, американські вчені оцінили частоту позитивних ПЛР-тестів на цей патоген у великій медичній мережі. Дослідження охопило період з серпня по жовтень 2020 року. За цей час місто страждало від диму лісових пожеж 43 дні, його жителі піддавалися впливу диму більше, ніж жителі сусідніх населених пунктів (це пов'язано з його розташуванням в долині, в якій дим затримується через природні перешкоди).

Дослідження показало, що вплив частинок PM 2.5 був пов'язаний зі збільшенням кількості випадків COVID-19 на 17,7% в порівнянні рівнем, які вчені прогнозували до початку пожеж.

Дослідження зміцнює докази того, що дим лісових пожеж сприяє посиленню поширенню SARS-CoV-2. Ми хотіли б, щоб чиновники охорони здоров'я в США були краще інформовані про це, оскільки існують заходи, які допомагають людям уникнути впливу диму на людей під час пожеж,

– зазначили науковці.