Більшість людей захищені від повторного інфікування SARS-CoV-2 не менше пів року. Однак вчені з'ясували, що у літніх людей високий ризик реінфекції.

Найбільше дослідження

Вчені з Данії провели перше великомасштабне дослідження природного захисту від інфекції після перенесеного COVID-19. Вони використовували дані, які були зібрані в рамках данської національної стратегії тестування на COVID-19. Безкоштовні ПЛР-тести були проведені 69% жителів Данії (приблизно 4 мільйонам осіб), незалежно від наявності симптомів.

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Щоб оцінити ступінь захисту, яку дає перенесена інфекція, автори дослідження порівняли дані тестів під час першої (з березня по травень 2020 року) і другий (з вересня по грудень 2020 року) хвиль COVID-19. При розрахунках вчені врахували вік і стать учасників, а також час, який минув після хвороби.

Молодь теж має не 100% захист

Тільки у 0,65% людей, що перехворіли COVID-19 під час першої хвилі пандемії, тест на коронавірус знову виявився позитивним під час другої хвилі. Серед тих, хто раніше не заразився коронавірусів, під час другої хвилі ПЛР була позитивною у 3,3% людей. Ступінь захисту після перенесеної хвороби, згідно з підрахунками вчених, склала 80% для людей молодше 65 років.

Літні люди найгірше захищені від повторного зараження

Виявилося, що ризик повторного зараження вище у людей 65 років і старше. Їх захищеність після перенесеного COVID-19 склала всього 47%.

Окремо вчені проаналізували дані про майже 2,5 мільйона осіб, які проходить друге ПЛР-тестування в різні періоди пандемії, не тільки під час другої хвилі. Результати виявилися аналогічними.

Дослідження підтвердило, що протягом 6 місяців захист від реінфекції після перенесеного COVID-19 залишається на одному рівні. Однак як довго може зберігатися імунітет, ще потрібно з'ясувати.

Вчені вказують, що результати дослідження підкреслюють необхідність масової вакцинації проти COVID-19. Також воно підкреслює, що люди старшого віку потребують додаткового захисту, навіть якщо вони вже перенесли коронавірусну інфекцію.