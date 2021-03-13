Віктор Ляшко заявив, що основну комунікаційну кампанію з вакцинації влада розпочне на другому етапі. Тоді, коли щеплення проти COVID-19 робитимуть літнім людям.

Як вакцинуватимуть літніх людей

На другому етапі вакцинації проти коронавірусу щеплення робитимуть людям від 80 років. Однак головний санітарний лікар сподівається, що швидко вдасться перейти до групи населення від 60 років.

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До маломобільних літніх людей додому приїжджатимуть бригади медиків. Пенсіонерам робитимуть щеплення разом з їхніми родичами.

Це буде наша стратегія імунопрофілактики – наблизити місце щеплення до місця проживання людини. Навіть до однієї людини приїдуть і будуть робити щеплення,

– заявив Ляшко.

Він додав, що тоді можуть переглянути дорожню карту вакцинації, аби раціонально використовувати препарати.

Промоція вакцинації серед літніх людей

Ляшко наголосив, що активна реклама вакцинації розпочнеться саме на 2 етапі.

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Для цього створять багато інформаційних матеріалів, які планують розмістити у ЗМІ, зокрема на національних телеканалах

Якщо ми оперативно будемо робити щеплення та переконувати своїх батьків, дідусів теж це зробити, тоді у нас є шанс досить швидко повернутися до того докарантинного життя,

– наголосив чиновник.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я закликає священників до вакцинації. За словами Ляшка, релігійні лідери готові публічно зробити щеплення. "Серед них вакцинуватися мають насамперед люди похилого віку".



Як записатися на COVID-вакцинацію / Інфографіка 24 каналу