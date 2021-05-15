Мешканцю міста Сомбатхей помилково ввели 6 доз вакцини від виробників Pfizer-BioNTech. Це зрозуміли вже тоді, коли чоловік прийшов додому.

До теми Дівчині випадково ввели 6 доз вакцини проти коронавірусу

Виявилося, що я отримав занадто багато, тому що коли прийшли наступні люди, які записалися на цей препарат, вакцини вже не було,

– розповів чоловік.

В одній ампулі вакцини Pfizer-BioNTech 6 доз препарату. Коли чоловік повернувся додому, лікар зателефонував йому та попросив повернутися, тому що йому ввели занадто багато вакцини.

Чоловіка одразу скерували до лікарні швидкої допомоги.

Що відомо про самопочуття Ласло Сакача

Ласло Сакач стверджує, що у нього не було серйозних симптомів.

Впродовж декількох годин у нього тримались температура 37°C та тиск до 180. Але, на думку чоловіка, його тиск піднявся внаслідок стресової ситуації.

Щеплений провів у лікарні ніч. Йому не дали ніяких ліків та відпустили додому вже наступного дня.

До моєї справи в лікарні ставилися з гумором. Жартували, що я зараз захищений на 4 – 5 років,

– розповів чоловік.

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Джерело: Мінфін