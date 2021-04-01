Літр червоного вина на тиждень зменшує ризик хвороби очей
Вживання шести з половиною келихів червоного вина (приблизно літр) на тиждень знижує ризик розвитку катаракти та необхідність її видалення. Цей алкогольний напій зменшує вірогідність хвороби майже на 25%
Джерело:The Guardian
До такого висновку дійшли академіки з лікарні Мурфілдса в Лондоні та Інституту офтальмології Університетського коледжу Лондона. У людей, які помірно п'ють, ймовірність видалення катаракти на 23% нижче, ніж у непитущих.
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Вино, як спосіб профілактики катаракти
Науковці проаналізували дані з британського біобанку про здоров'я та спосіб життя майже 500 тисяч людей. Також з’ясувалося, що ризик розвитку катаракти був меншим у тих, хто п'є вино, ніж у поціновувачів пива та інших алкогольних напоїв.
А проте автори дослідження підкреслили, що хоча й виявили тісні зв’язки між вживанням вина та катарактою, але не з’ясували точну причину цього явища. Вчені пов'язують це з присутніми у вині антиоксидантами.
Чому це важливо
У Великій Британії на рік проводиться 450 тисяч операцій з видалення катаракти, це найпоширеніше хірургічне втручання. Попри результати дослідження, Національна служба охорони здоров'я Великобританії називає вживання алкоголю фактором ризику розвитку катаракти поряд з курінням, цукровий діабет і спадковістю.
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