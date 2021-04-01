Літр червоного вина на тиждень зменшує ризик хвороби очей

Вживання шести з половиною келихів червоного вина (приблизно літр) на тиждень знижує ризик розвитку катаракти та необхідність її видалення. Цей алкогольний напій зменшує вірогідність хвороби майже на 25%

До такого висновку дійшли академіки з лікарні Мурфілдса в Лондоні та Інституту офтальмології Університетського коледжу Лондона. У людей, які помірно п'ють, ймовірність видалення катаракти на 23% нижче, ніж у непитущих.

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Вино, як спосіб профілактики катаракти

Науковці проаналізували дані з британського біобанку про здоров'я та спосіб життя майже 500 тисяч людей. Також з’ясувалося, що ризик розвитку катаракти був меншим у тих, хто п'є вино, ніж у поціновувачів пива та інших алкогольних напоїв.

Катаракта – що це? Це часткове або повне помутніння кришталика ока. Хвороба може розвинутися під впливом зовнішніх чинників, наприклад під дією радіації, або внаслідок деяких захворювань, зокрема цукрового діабету. Також ця хвороба може виникнути зі старінням.

А проте автори дослідження підкреслили, що хоча й виявили тісні зв’язки між вживанням вина та катарактою, але не з’ясували точну причину цього явища. Вчені пов'язують це з присутніми у вині антиоксидантами.

Чому це важливо

В одній пляшці вина – п'ять келихів по 150 мілілітрів.

У Великій Британії на рік проводиться 450 тисяч операцій з видалення катаракти, це найпоширеніше хірургічне втручання. Попри результати дослідження, Національна служба охорони здоров'я Великобританії називає вживання алкоголю фактором ризику розвитку катаракти поряд з курінням, цукровий діабет і спадковістю.