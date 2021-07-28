Обидві держави дадуть AstraZeneca

У повідомленні МЗС Естонії йдеться, що літак з вакцинами уже вилетів до України. Вакцинами з цієї партії вакцинуватимуть військових-резервістів.

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Я радий, що вакцини відправляються українським резервістам, які допоможуть Україні зберегти обороноздатність, яка їм зараз дуже потрібна,

– зазначив міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

Він також зазначив, що вакцини – це лише частина всеосяжної підтримки, яку Естонія пропонує Україні, починаючи від реабілітаційного лікування солдатів, поранених в результаті війни, до різних рівнів підготовки.

Зверніть увагу! Загалом Естонія передасть Україні 200 тисяч доз препарату AstraZeneca, з яких 52 800 доз вакцини будуть передані Естонією на двосторонній основі і через решту механізм розподілу вакцини проти COVID-19 в Європейському союзі.

Литва передасть більше вакцин, ніж планувалось

Джерело: Klaipeda

У Литві ухвалили рішення відправити до України на 31 тисячу доз вакцини більше, аніж планувалося. Вакцину доставлять в Україну вже найближчим часом.

Зазначимо, що Литва повідомила, що надає вакцини на прохання самих держав, так окрім України вакцини також відправлять в Молдову.

Чи достатньо в Україні вакцин проти COVID-19

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників.

Цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня в Україні мають робити щонайменше по 5,6 млн щеплень щомісяця. Для цього щодня потрібно вакцинувати приблизно 182 тисячі людей.