Також 15 тисяч вакцин нададуть Грузії, а 11 тисяч доз – Молдові. Про це розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
До теми В одній з областей за минулу добу не зробили жодного щеплення
Уряд Литви тільки що підтвердив 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства. Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими",
– написав Ландсбергіс у твіттері.
Поки що невідомо, що саме це буде за препарат та коли саме його поставлять в Україну.
Нагадаємо, що в Україну передбачена поставка майже 42 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу:
- 20 мільйонів доз вакцини від Pfizer-BioNTech,
- 10 мільйонів доз від Novavax,
- 2 мільйони AstraZeneca (CoviShield),
- 8 мільйонів різних вакцин в межах ініціативи COVAX.
- 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac.
За словами Степанова, середня вартість однієї дози становить 1, 52 долара (орієнтовно 193 гривні).
Найближча партія вакцин виробництва компаній Pfizer та BioNTech повинна прибути в Україну вже від 17 травня.
Тим часом вакцини AstraZeneca, призначені для першої дози, майже закінчилися. Препарату вже немає у пунктах щеплення столиці та ще у 10 областях. Нині мобільні бригади використовують там інші препарати: CoronaVac від компанії Sinovac Biotech та Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Темпи вакцинації в країні
Джерело: фейсбук Максима Степанова
- За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 21 587 людей.
- Щеплення проводилось 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.
- Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 918 164 людини. Завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози, всього 8 358 українців.